Москва, 11 февраля, 2022, 19:59 — ИА Регнум. Официально раскрыто имя нового главного ведущего телеигры КВН. Информацию об этом 11 февраля 2022 года приводит StarHit.

Kremlin.ru Александр Масляков

По имеющимся данным, почётное место займёт Дмитрий Нагиев. На текущий момент неизвестно, как долго популярный актёр будет заменять на посту Александра Маслякова.

Напомним, что в начале февраля 2022 года стало известно о том, что Александр Масляков заразился коронавирусом, вследствие чего временно покинет роль ведущего в КВН. По словам самого Маслякова, он планирует пропустить по болезни лишь несколько этапов командных встреч.