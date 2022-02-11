Курск, 11 февраля, 2022, 19:07 — ИА Регнум. В Курской области разработан перечень адаптационных мероприятий к изменениям климата. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Global warming Глобальное потепление в представлении художника

В регионе фиксируется значительный рост числа опасных метеорологических явлений, увеличением сезонного числа дней с повышенной температурой и случаев почвенной засухи. Документ разработан, чтобы минимизировать негативные последствия этих явлений.

План содержит перечень адаптационных мероприятий: страхование посевов сельскохозяйственных культур от рисков гибели из-за опасных явлений природного характера, создание страховых и переходящих фондов семян сельскохозяйственных культур в хозяйствах региона, поддержание соответствующих уровню рисков запасов продовольствия, топлива и медикаментов, работу с предприятиями промышленности по организации производства продукции для нужд различных отраслей в условиях изменения климата и реабилитацию водных объектов.

Документом предусмотрены подбор сортов и гибридов сельскохозяйственных культур, адаптированных к почвенно-климатическим условиям региона, внедрение и использование возобновляемых источников энергии, использование новейших строительных материалов и технологий, а также ряд мероприятий по снижению выбросов парниковых газов в атмосферный воздух.

Региональный план адаптации к изменениям климата был представлен в декабре 2021 года на заседании Экспертного совета при комитете Совета Федерации РФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Пока такой документ разработан только в Курской области и в Москве.