Минск, , 19:03 — REGNUM Представители государственных органов, общественных объединений, различных религиозных конфессий Белоруссии принимают участие в «круглом столе», организованном в «Президент-Отеле» СК Белоруссии и его институтом. Тема мероприятия — «Конституционные гарантии укрепления семьи и брака, сохранения традиционных ценностей».

Белоруссия Иван Шилов © ИА REGNUM

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«В преддверии референдума, на котором народ выскажется о конституционных преобразованиях, мы бы хотели заострить общественное внимание на тех традиционных ценностях, которые сформированы в нашем менталитете, о необходимости обеспечения, укрепления их в качестве мер профилактики преступлений. Речь идет о семейном насилии, защите интересов детей — имеются в виду преступления, связанные с неуплатой алиментов и многие другие. В принципе семья — это главная гарантия воспитания нормального человека, который ведет себя в соответствии с законодательством, не нарушает законы», — заявил на мероприятии зампред белорусского СК Сергей Аземша.

Как сообщает белорусский Национальный правовой Интернет-портал со ссылкой на госинформагентство БелТА, которое ссылается на СК, «тема мероприятия выбрана неслучайно». В ведомстве обратили внимание на крайнюю необходимость изменения конституционных основ и закрепления в законодательстве традиционных ценностей.

«Белорусский народ стоит на пороге значимого общественно-политического события — проведения республиканского референдума. Внесение изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь вызвано жизненной необходимостью. События 2020 года показали, что мир и стабильность не просто красивые понятия, а ценности, которые важно сохранить и приумножить как на уровне государства, так и семьи. Важны преемственность поколений, единение родителей и детей, бабушек и дедушек, близких и родственников. Стабильность в обществе начинается с крепкой и сплоченной семьи. В связи с этим проведение круглого стола особенно актуально, ведь предложенные изменения и дополнения в Основной закон затрагивают в том числе правовые нормы, посвященные браку и семье. Предлагается закрепить важнейшие гарантии укрепления семьи и брака, наши традиционные ценности, — заявили в СК. — Убеждены, что конструктивный диалог и тесное сотрудничество помогут противостоять возникающим вызовам и угрозам, только вместе мы сохраним нравственные устои белорусского народа на благо процветающей страны».

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