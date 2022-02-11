Челябинск, 11 февраля, 2022, 19:02 — ИА Регнум. В Челябинске 23-летняя женщина осуждена за заведомо ложный донос. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Lawfirmwinstonsalem.com Суд

По данным следствия, в марте она заявила полицейским о краже у неё сотового телефона. Однако затем выяснилось, что аппарат был заложен в ломбард её знакомым по её же просьбе. Деньги мужчина передал ей. А затем она соврала своим родителям о том, что телефон якобы украли.

Гражданка признала вину и заявила, что раскаивается. Суд обязал её уплатить штраф в размере 5 тыс. рублей.