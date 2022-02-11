Вашингтон, 11 февраля 2022, 19:58 — REGNUM Американские рэперы Juicy J (Джордан Майкл Хьюстон) и Wiz Khalifa (Кэмерон Джибрил Томаз) поделились новой совместной пластинкой. Премьера проекта состоялась на всех музыкальных платформах 11 февраля.

Рэппер Wiz Khalifa
Рэппер Wiz Khalifa
Weekly Dig

Альбом получил название Stoner's Night и включил в себя 13 композиций. Примечательно, что на пластинке оба музыканта выступают как в качестве исполнителей, так и продюсеров.

Ранее Juicy J и Wiz Khalifa уже выпускали совместные работы. На счету артистов более 10 песен, выпущенных в рамках сотрудничества.

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