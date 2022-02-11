Вашингтон, , 19:58 — REGNUM Американские рэперы Juicy J (Джордан Майкл Хьюстон) и Wiz Khalifa (Кэмерон Джибрил Томаз) поделились новой совместной пластинкой. Премьера проекта состоялась на всех музыкальных платформах 11 февраля.

Рэппер Wiz Khalifa Weekly Dig

Альбом получил название Stoner's Night и включил в себя 13 композиций. Примечательно, что на пластинке оба музыканта выступают как в качестве исполнителей, так и продюсеров.

Ранее Juicy J и Wiz Khalifa уже выпускали совместные работы. На счету артистов более 10 песен, выпущенных в рамках сотрудничества.

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