Вашингтон, 11 февраля, 2022, 19:58 — ИА Регнум. Американские рэперы Juicy J (Джордан Майкл Хьюстон) и Wiz Khalifa (Кэмерон Джибрил Томаз) поделились новой совместной пластинкой. Премьера проекта состоялась на всех музыкальных платформах 11 февраля.

Weekly Dig Рэппер Wiz Khalifa

Альбом получил название Stoner's Night и включил в себя 13 композиций. Примечательно, что на пластинке оба музыканта выступают как в качестве исполнителей, так и продюсеров.

Ранее Juicy J и Wiz Khalifa уже выпускали совместные работы. На счету артистов более 10 песен, выпущенных в рамках сотрудничества.