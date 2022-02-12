Москва, , 08:01 — REGNUM Вопрос о «мягкой силе» России поднимается вновь и вновь. И российские политики, и небезразличные граждане прекрасно понимают, что позитивный образ страны важен для ее успеха в международных начинаниях, да и для собственной уверенности в своих силах. Почему до сих пор на этом направлении российские власти не могут похвастаться большими успехами и есть ли эффективный способ поправить ситуацию, размышляет автор ИА REGNUM Александр Халдей.

Россия Иван Шилов © ИА REGNUM

Принято считать, что «мягкая сила» это только разного рода некоммерческие организации, которые под сурдинку продвигают взгляд на мир того, кто скрыто или открыто обеспечивает их деятельность. А раз все упирается в пресловутое обеспечение, то и отставание в этом деле России, не обладающей финансовыми возможностями тех же США, понятно и, как бы, простительно. Так что исполнение «мягкосильных» номеров за Россию часто сводится к унылому формализму и постановкам галочек, не забывая про освоение хоть и не таких огромных, но бюджетов. Впрочем, на таком пути сколько денег не дай, полезный выход останется мизерным. Может быть стоит не идти уже проторенными кем-то путями, а задуматься над простым вопросом: если надо продвигать позитивный образ Родины, то есть ли у России то, чем она принципиально отличается от остальных? Конечно, есть и вот тут можно было бы преодолеть унылую рутину «мероприятий» и развернуться в продвижении «мягкой силы» как следует. И имя этому отличию — Империя, как принцип защиты и безопасности. Не окажется ли такой принцип важнее для современного мира, чем свободы меньшинств или воля к потреблению? Читайте статью Александра Халдея.

«Мягкая сила» России и национальная идея