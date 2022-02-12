Москва, 12 февраля, 2022, 08:01 — ИА Регнум. Вопрос о «мягкой силе» России поднимается вновь и вновь. И российские политики, и небезразличные граждане прекрасно понимают, что позитивный образ страны важен для ее успеха в международных начинаниях, да и для собственной уверенности в своих силах. Почему до сих пор на этом направлении российские власти не могут похвастаться большими успехами и есть ли эффективный способ поправить ситуацию, размышляет автор ИА REGNUMАлександр Халдей.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия

Принято считать, что «мягкая сила» это только разного рода некоммерческие организации, которые под сурдинку продвигают взгляд на мир того, кто скрыто или открыто обеспечивает их деятельность. А раз все упирается в пресловутое обеспечение, то и отставание в этом деле России, не обладающей финансовыми возможностями тех же США, понятно и, как бы, простительно. Так что исполнение «мягкосильных» номеров за Россию часто сводится к унылому формализму и постановкам галочек, не забывая про освоение хоть и не таких огромных, но бюджетов. Впрочем, на таком пути сколько денег не дай, полезный выход останется мизерным. Может быть стоит не идти уже проторенными кем-то путями, а задуматься над простым вопросом: если надо продвигать позитивный образ Родины, то есть ли у России то, чем она принципиально отличается от остальных? Конечно, есть и вот тут можно было бы преодолеть унылую рутину «мероприятий» и развернуться в продвижении «мягкой силы» как следует. И имя этому отличию — Империя, как принцип защиты и безопасности. Не окажется ли такой принцип важнее для современного мира, чем свободы меньшинств или воля к потреблению? Читайте статью Александра Халдея.

«Мягкая сила» России и национальная идея