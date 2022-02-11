Братислава, , 18:58 — REGNUM Отменить военный договор Словакии с США предлагает оппозиция республики, передаёт 11 февраля Словацкое радио.

Роберт Фицо EU2016SK

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Как заявил лидер оппозиционной партии «Курс — социальная демократия» Роберт Фицо, необходим референдум по этому вопросу, причём оппозиционеры намерены собрать подписи под петицией на эту тему.

Фицо обратился по этому поводу в открытом письме к президенту Словакии Зузане Чапутовой. Он отметил, что большинство граждан страны не одобряют решения властей вступить в соглашение с США.

Он указал на то, что президент явно предпочла интересы словаков американцам. Теперь американцы смогут бесплатно использовать расположенные в республике авиабазы Малацки-Кухиня и Слиач, а также пользоваться аэродромами.

Напомним, 9 февраля Чапутова подписала договор о военном сотрудничестве с США. Это произошло в тот же день, как документ был одобрен парламентом республики — Национальным советом.

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