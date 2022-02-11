Минск, , 18:55 — REGNUM «В Год исторической памяти хочется обозначить важнейшую для сферы культуры тему охраны историко-культурного наследия. Историко-культурное наследие как концентрация и отображение исторической памяти является основой формирования самосознания белорусов и позволяет обеспечить преемственность духовных ценностей», — заявил 11 февраля зампред правительства Белоруссии Игорь Петришенко на заседании итоговой коллегии министерства культуры.

Игорь Петришенко Government.by

Напомним, указом Александра Лукашенко 2022 год объявлен «годом исторической памяти». Совмин Белоруссии реализует государственную «Программу патриотического воспитания населения Республики Беларусь на 2022 — 2025 годы».

Игорь Петришенко отметился как активный участник «белорусизации». Вице-премьер возглавлял правительственную делегацию Белоруссии в Вильнюсе на перезахоронении в 2019 году останков польских террористов — участников мятежа 1863 года, беспощадно убивавших белорусских крестьян и православных священников. Петришенко произнёс речь, прославлявшую мятежников и палачей предков современных белорусов.

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Как сообщает белорусский Национальный правовой Интернет-портал, на министерской коллегии Петришенко напомнил: «На восстановление историко-культурных ценностей ежегодно выделяются средства из фонда президента Республики Беларусь по поддержке культуры и искусства и в рамках государственной инвестиционной программы. Также выделяются средства на капитальные и текущие ремонты».

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«Я считаю, что в Год исторической памяти как никогда актуально выработать системные решения, которые позволят сохранить наше историческое наследие и полностью использовать потенциал объектов», — заявил зампред правительства постсоветской республики.