Ханты-Мансийск, , 18:55 — REGNUM Югра занимает первое место в Уральском федеральном округе по количеству владельцев оружия. Об этом на пресс-конференции 11 февраля сообщил замначальника управления Росгвардии по ХМАО Михаил Клепалов.

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«У нас округ традиционно является округом охотников и рыбаков, граждане наши приобретают не по одной единице оружия, а зачастую по две, по три», — отметил Михаил Клепалов.

По его словам, на более 63 тыс. владельцев оружия в Югре приходится более 120 тыс. единиц — 60 тыс. единиц гладкоствольного оружия, 30 тыс. нарезного, 15 тыс. единиц травматического и почти 10 тыс. газового.

В 2021 году сотрудники Росгвардии по ХМАО проверили более 20 тыс. владельцев оружия: выявлено 1,5 тыс. нарушений и изъято из оборота более 1,7 тыс. единиц оружия.