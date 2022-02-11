Торонто, Канада, , 18:54 — REGNUM Канадский кантри-исполнитель Орвилл Пек поделился первыми четырьмя треками из своего будущего второго альбома Bronco, выпустив мини-альбом под названием Chapter 1. Об этом 11 февраля сообщил портал NME.

Орвилл Пек NME

Заглавной песней мини-альбома является песня в ретро-стилистике о любви под названием C'mon Baby, Cry, которая служит лид-синглом Bronco и появилась в сети вместе видеоклипом, снятым режиссером Остином Питерсом. Другие треки, представленные в рамках Chapter 1, — это открывающая альбом композиция Daytona Sand, Outta Time и Any Turn.

Альбом Bronco — продолжение дебютного альбома Пека Pony 2019 года — выйдет 8 апреля на лейбле Columbia. «Это мой самый аутентичный альбом на сегодняшний день», — сказал Пек в пресс-релизе. «Я вдохновлялся кантри-роком, психоделикой 60-х и 70-х годов, калифорнийской музыкой и даже блюграссом, но все это было связано с кантри. Bronco — это все о безудержности и кульминация моего года гастролей, написания в изоляции, сложного личного периода и, в конечном итоге, выхода из него».

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