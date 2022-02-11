Лиссабон, , 18:53 — REGNUM Сегодня, 11 февраля, датский «Брондбю» в матче третьего тура Кубка Атлантики потерпел поражение от санкт-петербургского «Зенита» со счетом 1:2. Об этом сообщил корреспондент

Логотип «Зенита»

Первый мяч в дебюте второго тайма забил 22-летний хорватский нападающий Марко Дивкович после передачи Андреас Брюуса — 1:0. Через 24 минуты защитник сборной Казахстана Нуралы Алип вернул «сине-бело-голубых» в игру — 1:1. На 80-й минуте Артем Дзюба впервые вывел номинальных гостей вперед, замкнув передачу Юри Алберто — 1:2.

Статистика матча («Брондбю"/ «Зенит»)

Удары 10/7

Удары в створ 5/4

Владение 50%/50%

Угловые 4/6

Стартовые составы команд:

«Брондбю»: Хермансен, Ростед, Макшо, Менса, Брюус, Радошевич, Слиман, Хедлунд, Хеггхейм, Белл, Бьорк.

«Зенит»: Кержаков, Чистяков, Круговой, Алип, Адамов, Оздоев, Сутормин, Ерохин, Мостовой, Алберто, Дзюба.