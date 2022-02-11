Москва, 11 февраля, 2022, 19:24 — ИА Регнум. Реджеп Тайип Эрдоган важен для России тем, что он является самостоятельным по отношению к Западу игроком на внешнеполитической сцене. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 февраля заявил главный научный сотрудник сектора Кавказа ИМЭМО РАН Александр Крылов.

Kremlin.ru Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган

Александр Крылов Для России Эрдоган — очень сложный партнёр, но самое главное, что он всё-таки остаётся самостоятельным партнёром по переговорам. У нас никогда не будет братской любви, это в международных отношениях вообще понятие наивное, и реальностью никогда не подтверждается. В международной политике есть интересы и есть партнёры по переговорам, которые будут защищать свои интересы, а не ваши интересы во имя какого-то братства. Эрдоган ценен тем, что он всё-таки самостоятелен. Это наиболее наглядно проявляется в энергетической политике, в политике по проливам. Для России крайне важно, чтобы Конвенция Монтрё исполнялась. И если бы в Турции не было Эрдогана, то большой вопрос, исполняли бы Конвенцию Монтрё другие турецкие лидеры, которые могли бы проводить такую же зависимую от внешних центров влияния политику, как нынешние восточноевропейские государства. Так что у нас очень сложные отношения с Турцией, но нам надо ценить все те плюсы, которые эти отношения нам предоставляют.

Напомним, что заключённая в 1936 году Конвенция Монтрё о статусе черноморских проливов гарантирует право свободного прохода через Босфор и Дарданеллы всех торговых судов в мирное и военное время, но существенно ограничивает заход в Чёрное море военных кораблей, не принадлежащих черноморским странам.