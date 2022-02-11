Владимир, , 18:49 — REGNUM Прокуратура Владимирской области организовала проверку по факту отключения тепла в многоквартирных домах города Мурома. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

Прокуратура Ysia.ru

По предварительной информации, на улице Экземплярского произошла утечка на теплотрассе. Из-за этого с 13:00 10 февраля было перекрыто теплоснабжение шести девятиэтажных многоквартирных домов.

Также местные жители жаловались, что 7 и 8 февраля без тепла и горячей воды остались дома на улицах Советской, Воровского, Октябрьской, Московской, Владимирской.

В ходе проверки будет дана оценка действиям руководства и работников ОАО «Владимиртеплогаз», при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

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