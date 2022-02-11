Вашингтон, , 18:52 — REGNUM Индекс потребительской уверенности США показал самое низкое значение за десятилетие в начале февраля на фоне предположений, что инфляция продолжит расти, сообщает 11 февраля Reuters со ссылкой на исследование.

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Исследование Мичиганского университета выявило, что индекс потребительской уверенности в первой половине февраля снизился до 61,7, что является самым низким показателем с 2011 года. В январе индекс поднялся до 67,2.

Исследование также предсказало, что рост инфляции увеличится с 4,9% до 5%. Отметим, что ранее прогнозы оставались на неизменном уровне, предсказывался рост в 3,1%.

Накануне, 10 февраля, правительство США сообщило, что в январе потребительские цены в стране сделали самый крупный скачек за последние 40 лет.