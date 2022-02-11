Сыктывкар, 11 февраля, 2022, 18:37 — ИА Регнум. С 2022 года правительство Коми начнет выдавать ученым гранты на проведение исследований. Как сообщили в правительстве региона, в приоритете будут у инициативы, «особо значимые именно для республики».

Иван Шилов ИА REGNUM Наука

Максимальная сумма финансирования — 3,6 млн рублей. Планируется предоставлять по одному гранту в год. Власти республики ожижают, что такой подход позволит усилить научно-техническое направление и благоприятно отразится на развитии республики.

Как сообщало ИА REGNUM, Путин поручил создать условия для привлечения учёных из-за рубежа.