Киев, 11 февраля, 2022, 18:35 — ИА Регнум. Украинская сторона в течение двух суток ожидает от России ответа на просьбу прояснить ситуацию с «военными действиями» РФ в Крыму и «в районах, прилегающих к территории Украины». Об этом 11 февраля написал украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кулеба

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Отметив, что Украина официально запустила «механизм снижения рисков в соответствии с пунктом III Венского документа», Кулеба пояснил, что Киев «попросил Россию предоставить подробные разъяснения о военных действиях в районах, прилегающих к территории Украины, и во временно оккупированном Крыму».

Кулеба «У России есть 48 часов, чтобы ответить. В случае отсутствия ответа или его недостаточности/неактуальности Украина обратится к России, а также к другим государствам-участникам Венского документа с просьбой о созыве внеочередного заседания, на котором Россия должна будет дать разъяснения».

Напомним, Венский документ 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности предполагает, что страны-участницы ОБСЕ каждый год обмениваются сведениями о военных силах и основных системах вооружений и техники, а также о планировании в области обороны.