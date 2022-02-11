Вашингтон, , 18:49 — REGNUM Президент США Джо Байден отверг обвинения высокопоставленных американских военачальников в плохой подготовке к эвакуации из Афганистана, сообщает 11 февраля Anchorage Daily News.

Джо Байден Gage Skidmore

В интервью телеканалу NBC News Байден заявил, что не считает, что администрация Белого дома упустила информацию о растущей силе «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) или не смогла адекватно оценить, сколько времени понадобиться Штатам на эвакуацию из Афганистана.

В начале недели газета The Washington Post впервые сообщила, что контр-адмирал Питер Вейсли, отвечавший за эвакуацию в Афганистане, и другие военные руководители рассказали следователям, как высокопоставленные чиновники Белого дома и Госдепартамента не осознавали необходимости незамедлительно действовать на фоне продвижения талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к Кабулу. В течение нескольких недель политики мешали Пентагону готовится к эвакуации.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине сентября представители радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватили власть в Афганистане. Позднее боевики сформировали временное правительство.