Москва, , 18:30 — REGNUM Госпитализация «старцев» — лидеров ЛДПР и КПРФ Владимира Жириновского и Геннадия Зюганова актуализировала вопрос преемственности и дальнейшего существования старейших партий. Политолог Дмитрий Михайличенко заявил ИА REGNUM, что переформатирование ЛДПР и КПРФ в ближайшие годы вероятно, но нужно учитывать, что Жириновский значит для ЛДПР несравненно больше, чем Зюганов для КПРФ.

Россия – образ будущего. Внутренняя политика Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Пишут и говорят, что Владимир Жириновский совсем в плохом состоянии, а без него ЛДПР не сможет быть прежней. Для кураторов со Старой площади замаячивший на горизонте уход Жириновского означает шанс обеспечить внешнее управление над партией и переформатировать ее.

ЛДПР подконтрольная и системная партия, но идеальным состоянием для кураторов внутренней политики является административное состояние всех партий. Тогда все они превращаются в иерархически подчиненный элемент управления и без ведома кураторов не смогут сделать никаких заявлений и действий. В таком положении находятся, например, «Новые люди», которым позволяют высказываться, но все, что они говорят — согласовано.

Итак, ЛДПР и КПРФ позволяют себе какие-либо вольности, иногда перечат: к тому же старцы Геннадий Зюганов и Владимир Жириновский умеют переигрывать кураторов внутренней политики и надоели им. На уровне регионов некоторые отделения КПРФ и ЛДПР еще способны быть чем-то похожим на оппозицию региональной власти, но в будущем и это власть будет сворачивать.

Система стремиться к иерархии и управлению, а не конкурентной политике. Впрочем, сами партии давно уже на периферии общественного внимания и уровень доверия им — крайне низок.

Дмитрий Михайличенко Думаю, переформатирование ЛДПР и КПРФ в ближайшие годы вероятно, но нужно учитывать, что Жириновский значит для ЛДПР несравненно больше, чем Зюганов для КПРФ».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Геннадий Зюганов госпитализирован в ЦБК, решение «принято с учётом эпидемиологической ситуации и перенесённых им в течение последних несколько лет оперативных медицинских вмешательств». Там же со 2 февраля проходит лечение Владимир Жириновский.

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