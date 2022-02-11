Москва, , 18:38 — REGNUM Российский музыкант Niletto (Данил Прытков) выпустил новую песню. Премьера работы состоялась во всех стриминговых сервисах 11 февраля.

Niletto во время праздника выпускников школ «Алые паруса» Дарья Драй © ИА REGNUM

В композиции, получившей название «‎М5», автор раскрывает проблему жизни в малообеспеченных районах России. Известно, что эта работа войдёт в будущую пластинку артиста.

Напомним, что премьера нового альбома Niletto под названием «‎КРИОЛИТ» состоится в феврале 2022 года. 4 февраля 2022 года музыкант представил песню Angels, которая также войдет в будущий проект.

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