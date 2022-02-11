Москва, 11 февраля 2022, 18:38 — REGNUM Российский музыкант Niletto (Данил Прытков) выпустил новую песню. Премьера работы состоялась во всех стриминговых сервисах 11 февраля.

Niletto во время праздника выпускников школ «Алые паруса»
Niletto во время праздника выпускников школ «Алые паруса»
Дарья Драй © ИА REGNUM

В композиции, получившей название «‎М5», автор раскрывает проблему жизни в малообеспеченных районах России. Известно, что эта работа войдёт в будущую пластинку артиста.

Напомним, что премьера нового альбома Niletto под названием «‎КРИОЛИТ» состоится в феврале 2022 года. 4 февраля 2022 года музыкант представил песню Angels, которая также войдет в будущий проект.

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