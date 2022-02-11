Подгорица, , 18:18 — REGNUM Лидеры Демократического фронта (ДФ) Андрия Мандич и Милан Кнежевич заявили, что заблокируют Черногорию протестами, если не будет согласия внутри парламентского большинства и, по их словам, будет предана избирательная воля граждан.

Черногория Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По их словам, недопустимо, чтобы какой-либо субъект, входящий в выборную коалицию «За будущее Черногории», вел переговоры с партией президента Черногории Мило Джукановича ДПС.

Они заявили, что в случае договоренности с ДПС, Демократический фронт призовет своих сторонников к массовым протестам.

«Мы заблокируем всю Черногорию», — сказал Мандич.