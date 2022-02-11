Подгорица, 11 февраля, 2022, 18:18 — ИА Регнум. Лидеры Демократического фронта (ДФ) Андрия Мандич и Милан Кнежевич заявили, что заблокируют Черногорию протестами, если не будет согласия внутри парламентского большинства и, по их словам, будет предана избирательная воля граждан.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Черногория

По их словам, недопустимо, чтобы какой-либо субъект, входящий в выборную коалицию «За будущее Черногории», вел переговоры с партией президента Черногории Мило Джукановича ДПС.

Они заявили, что в случае договоренности с ДПС, Демократический фронт призовет своих сторонников к массовым протестам.

«Мы заблокируем всю Черногорию», — сказал Мандич.