Москва, , 00:15 — REGNUM В Донбассе готовится крупная провокация. Об этом 11 февраля заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин.

Ополчение Донбасса Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: ««Нападение» на Киев и гарантии безопасности: становится жарко — трансляция»

«Быть или не быть войне на Украине, не зависит от Киева. Эти вопросы вне компетенции зицпрезидентов Украины», — заявил эксперт.

По мнению политолога, военная истерия зашла настолько далеко, что завершиться простой виртуальной победой по типу «русские не напали на Украину, русские вывели войска из Белоруссии, мы победили!» в информационном пространстве она уже не может.

На полномасштабное наступление, подобное лету 2014 года и января 2015 года, украинская сторона едва ли пойдёт, уверен политолог. На Украине хорошо помнят заявление Путина о том, что в таком случае украинская государственность в ее нынешнем виде прекратит существование. Следовательно, скорее всего готовится крупная и кровавая провокация, убеждён Шишкин.

Напомним, что глава СВР России Сергей Нарышкин заявил о том, что Украина полным ходом готовится к военным действиям.