Париж, 11 февраля, 2022, 18:10 — ИА Регнум. Сегодня, 11 февраля, в Париже на стадионе «Стад Де Пренс» «Пари Сен-Жермен» в центральном матче 24-го тура французской Лиги 1 2021/22 сыграет с «Ренном». Игра начнется в 23:00 по московскому времени.

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Матч обслужит бригада арбитров во главе с Бенуа Бастьеном. Ассистенты главного судьи — Бенджамин Паже и Фредерик Акет.

После 23-х сыгранных туров «Ренн», одержав одиннадцать побед и набрав 37 очков, занимает пятую строчку в турнирной таблице чемпионата Франции. «Пари Сен-Жермен» с 56-ю очками располагается на чистом первом месте.

«Пари Сен-Жермен» не может обыграть «Ренн» на протяжение последних двух матчей. Предыдущие две встречи завершились со счетом 1:1 и 0:2.