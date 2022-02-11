Москва, , 18:07 — REGNUM Повышение ключевой ставки Центральным банком (ЦБ) России на 1% до 9,5% помимо прочего несет в себе и положительные аспекты. Об этом 11 февраля корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист Василий Колташов, комментируя соответствующее решение Банка России.

Новое жилье Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По мнению эксперта, такие меры позволят ограничить рост цен на рынке недвижимости в России.

«С точки зрения перегрева российского рынка недвижимости повышение ставки позволяет сбить немного инфляционную волну в этой сфере. Так что это позволит людям копить и приобретать жилье без страха, что завтра цены вырастут на 20%, потом на 25% и нужно брать скорее сейчас», — сказал Колташов.

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