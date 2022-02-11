Москва, 11 февраля, 2022, 18:07 — ИА Регнум. Повышение ключевой ставки Центральным банком (ЦБ) России на 1% до 9,5% помимо прочего несет в себе и положительные аспекты. Об этом 11 февраля корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист Василий Колташов, комментируя соответствующее решение Банка России.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Новое жилье

По мнению эксперта, такие меры позволят ограничить рост цен на рынке недвижимости в России.

«С точки зрения перегрева российского рынка недвижимости повышение ставки позволяет сбить немного инфляционную волну в этой сфере. Так что это позволит людям копить и приобретать жилье без страха, что завтра цены вырастут на 20%, потом на 25% и нужно брать скорее сейчас», — сказал Колташов.