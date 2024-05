Орегон, США, 11 февраля, 2022, 18:05 — ИА Регнум. Американская рок-группа Portugal. The Man вернулись с первым синглом в 2022 году, выпустив композицию What, Me Worry?. Новый сингл доступен для прослушивания на всех стриминговых сервисах, включая Spotify. Об этом сообщил лейбл Warner Music Russia.

NME Концерт группы Portugal. The Man

Новый сингл был спродюсирован Джеффом Баскером и Райаном Теддером и вышел вслед за осенним релизом группы — двойным психоделик-поп синглом Steal My Sunshine / Novocaine For The Soul, в котором Portugal. The Man исполнили кавер-версии песен альтернативных рок-групп Len и Eels. О новой песне фронтмен группы Джон Гурли рассказал следующее: «Во время записи этого альбома и пребывания в Лос-Анджелесе мы разговорились с Джеффом Баскером и Райаном Теддером о том, как сильно нам не хватало смеха. В последние несколько лет было так легко забыть о том, что мы делаем. Мы говорили о детских воспоминаниях о смехе над миром и над собой, листая Mad Magazine, в тот день мы и написали этот трек».

В 2021 году группа представила своим фанатам лайв-альбом, записанный одним дублем еще в декабре 2008 года, под названием Oregon City Sessions. Они также стали участниками трибьют-альбома The Metallica Blacklist, записав кавер на песню Don't Tread On Me метал-группы Metallica.