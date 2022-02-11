Москва, , 19:46 — REGNUM Турция в лице Реджепа Тайипа Эрдогана всё время заявляет о своих претензиях на очень важную роль в международной политике. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 февраля заявил главный научный сотрудник сектора Кавказа ИМЭМО РАН Александр Крылов.

Эрдоган Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Понятно, что Эрдоган не настолько наивен, чтобы думать о каком-то практическом воплощении своей идеи о посредничестве между Россией и Украиной. Ясно, что здесь переговоры будут идти в «нормандском формате», если они вообще будут идти. Демонстрируя здесь свою активность, Эрдоган заявляет о претензиях на более высокую и важную роль в международных отношениях не только на региональном, но и даже на глобальном уровне. Насколько ему удастся всё время играть на повышении ставок и рассчитывать на определённую наивность своих партнёров? Видимо, это время давно прошло», — сказал эксперт.

Напомним, что Реджеп Тайип Эрдоган во время своего визита в Киев объявил о намерении стать посредником в конфликте между Россией и Украиной.