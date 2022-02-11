Москва, 11 февраля, 2022, 19:46 — ИА Регнум. Турция в лице Реджепа Тайипа Эрдогана всё время заявляет о своих претензиях на очень важную роль в международной политике. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 февраля заявил главный научный сотрудник сектора Кавказа ИМЭМО РАН Александр Крылов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эрдоган

«Понятно, что Эрдоган не настолько наивен, чтобы думать о каком-то практическом воплощении своей идеи о посредничестве между Россией и Украиной. Ясно, что здесь переговоры будут идти в «нормандском формате», если они вообще будут идти. Демонстрируя здесь свою активность, Эрдоган заявляет о претензиях на более высокую и важную роль в международных отношениях не только на региональном, но и даже на глобальном уровне. Насколько ему удастся всё время играть на повышении ставок и рассчитывать на определённую наивность своих партнёров? Видимо, это время давно прошло», — сказал эксперт.

Напомним, что Реджеп Тайип Эрдоган во время своего визита в Киев объявил о намерении стать посредником в конфликте между Россией и Украиной.