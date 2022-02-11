Лейпциг, Германия, , 18:02 — REGNUM Сегодня, 11 февраля, в Лейпциге на стадионе «Ред Булл Арена» «Ред Булл Лейпциг» в матче 22-го тура немецкой Бундеслиги 2021/22 сыграет с «Кельном». Игра начнется в 22:30 по московскому времени.

Игроки «РБ Лейпциг» Dierotenbullen.com

Бригада арбитров: Флориан Бадштюбнер | Маркус Шуллер | Эдуард Байтингер.

Ранее сообщалось, что команде Доменико Тедеско в этом матче не сможет помочь 30-летний фланговый нападающий Марсел Халштенберг, продолжающий восстанавливаться от травмы колена, полученной в августе 2021 года.

Последний матч «Кельна» с «Ред Булл Лейпцигом» состоялся 18 сентября 2021 года и завершился со счетом 1:1. Забитыми мячами отметились Антони Модест (53') и Амаду Айдара (71' Доминик Шобослаи).

На данный момент «Кельн» с восемью победами и 32-мя очками занимает шестую строчку в турнирной таблице чемпионата Германии. «Ред Булл Лейпциг» с 31-м очком располагается позицией ниже.