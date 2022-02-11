Тюмень, , 18:02 — REGNUM В Тюменской области в 2021 году зарегистрировано 11 515 браков с иностранными гражданами. Это 6,6% от всех заключённых супружеских союзов, сообщает региональное управление ЗАГС.

Львиная доля браков с иностранцами заключается с гражданами стран СНГ — Азербайджана, Армении, Белоруссии, Украины, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Узбекистана.

Из дальнего зарубежья с тюменцами заключали браки граждане Италии, Сербии, Франции, Норвегии, Мексики, Марокко, Кубы, Никарагуа, США и других.