Элиста, , 18:00 — REGNUM В Калмыкии возбуждено уголовное дело после смертельного ДТП на трассе Р-22 «Каспий». Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении МВД России 11 февраля.

Уголовное дело Lotosgtrk.ru

«Следственным отделом МО МВД России «Сарпинский» возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.264 УК РФ», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика в Кетченеровском районе погибли четыре человека, ещё один участник ДТП получил травмы и был доставлен в больницу.

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