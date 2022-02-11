Элиста, 11 февраля, 2022, 18:00 — ИА Регнум. В Калмыкии возбуждено уголовное дело после смертельного ДТП на трассе Р-22 «Каспий». Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении МВД России 11 февраля.

Lotosgtrk.ru Уголовное дело

«Следственным отделом МО МВД России «Сарпинский» возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.264 УК РФ», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика в Кетченеровском районе погибли четыре человека, ещё один участник ДТП получил травмы и был доставлен в больницу.