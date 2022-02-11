Лима, , 18:30 — REGNUM Правительство Перу продлило режим чрезвычайного положения в 35 районах пострадавших от землетрясения в ноябре 2021 года регионов Амазонас, Кахамарка и Сан-Мартин. Об этом сообщает перуанское новостное агентство Andina.

Последствия землетрясения

Согласно указу, опубликованному в официальной газете El Peruano, режим ЧП будет действовать до 15 апреля 2022 года. В этот период будет возможно дальнейшее проведение необходимых аварийных мероприятий. Средства на эти цели должны быть выделены из бюджетов задействованных государственных органов.

Указ был подписан президентом Перу Педро Кастильо и одобрен премьер-министром Анибалом Торресом, а также рядом министров.

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