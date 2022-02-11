Вашингтон, 11 февраля, 2022, 18:18 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден ожидает снижения инфляции в стране в 2022 году по мере решения проблем с цепочками поставок, сообщает 11 февраля Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

На фоне данных о том, что цены на потребительские товары сделали самый крупный скачок за последние 40 лет, Байден пообещал разобраться с пробками в цепи поставок.

В интервью телеканалу NBC News глава Белого дома указал, что свои плоды уже приносят усилия его администрации по решению проблемы дефицита полупроводников, из-за которой резко выросли цены на автомобили.

«Рост цен начнет снижаться по мере предпринимаемых нами усилий», — заявил президент.

Напомним, что цены на товары и услуги в США в декабре увеличились на 7%, что стало самым быстрым ростом за 40 лет. Эксперты отмечают, что удар по кошелькам американцев еще даст о себе знать, но это скорее всего произойдет в грядущем году.

В целом 2021 год в США завершился резким ростом цен. Так, в декабре цены на бензин подскочили почти на 50%, а на продукты питания — на 6,5% по сравнению с прошлым годом.