Москва, 11 февраля 2022, 17:59 — REGNUM Центральный банк (ЦБ) России, вероятно, и дальше будет повышать размер ключевой ставки. Об этом 11 февраля корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист Василий Колташов, комментируя соответствующее решение Банка России.

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По мнению эксперта, на фоне международной напряженности и угрозы введения новых санкций в адрес России Центробанк продолжит повышать показатель ключевой ставки, чтобы таким образом сделать экономику страны более устойчивой к внешним шокам.

«Повышение ключевой ставки с точки зрения ценовой стабильности, устойчивости экономики — это правильное решение в текущих условиях. Если бы ситуация была бы ровной, то ставку не следовало повышать, было бы разумно иметь её в пределах 4.5−5,5%. Понятно, что ставка в нынешних условиях может быть и 11%, и 12% и к этому нужно готовиться», — сказал Колташов.

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