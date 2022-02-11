Санкт-Петербург, , 18:10 — REGNUM За минувшие сутки от COVID-19 в Санкт-Петербурге первично привились 1470 человек из числа взрослого населения. Об этом 11 февраля сообщили в региональном оперштабе. Закончили курс вакцинации за сутки 5618 человек.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

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В Петербурге за прошедшие сутки привились от заражения коронавирусной инфекцией 158 несовершеннолетних.

На территории Санкт-Петербурга на сегодняшний день работает 92 пункта, где можно вакцинироваться детям, и 190 пунктов, принимающих взрослое население города. В резерве в Петербурге находится 684 141 доза препаратов для вакцинации.

За всё время кампании по вакцинации населения в Санкт-Петербурге первым компонентом вакцины привились 2,3 млн человек, полный курс прошли почти 3 млн петербуржцев. При этом количество привитых детей в городе скоро достигнет двух тысяч.

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