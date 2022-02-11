Тугулым, Свердловская область, 11 февраля, 2022, 17:56 — ИА Регнум. В Свердловской области бывшая сотрудница одного из банков осуждена за присвоение более 1,9 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

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Установлено, что преступную деятельность старший менеджер по обслуживанию физических лиц вела в течение двух лет. Деньги она брала из кассы и тратила их на свои нужды, заменяя их «билетами банка приколов».

В суде дама признала вину. Ей назначено два года колонии общего режима.