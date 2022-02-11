Москва, , 17:54 — REGNUM Центральный банк (ЦБ) России начнет снижать ключевую ставку только в случае нормализации международных отношений России и Запада. Об этом 11 февраля корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист Василий Колташов, комментируя соответствующее решение Банка России.

Американские санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По мнению эксперта, при угрозе введения новых санкций в отношении России Центробанк не пойдет на снижение ключевой ставки, поскольку это сделает экономику страны более уязвимой для внешних шоков.

«Если удастся выйти из нынешнего военно-политического кризиса в Восточной Европе с успехом для нашей страны, возможно, ключевую ставку со временем начнут снижать. Пока кризис возрастает, напряжённость растет, Центробанк озабочен тем, чтобы поддержать курс рубля в условиях, когда курс рубля занижен, но находится под сильнейшим стрессовым давлением. Ситуация непростая, нетипичная», — сказал Колташов.

Читайте ранее в этом сюжете: ЦБ повысил ключевую ставку на случай войны – мнение