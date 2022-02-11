Москва, 11 февраля, 2022, 18:37 — ИА Регнум. Российский рэпер Джизус (Владислав Кожихов) опубликовал трек, который войдёт в его будущий альбом. Выход песни состоялся на всех музыкальных платформах 11 февраля.

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В работе, получившей название reGeneration, лирический герой повествует о собственных душевных переживаниях. Позднее музыкант дополнил песню видеоклипом.

Ранее Джизус анонсировал выход нового альбома в 2022 году. Будущий проект 74: War 復活 будет официально представлен 11 марта 2022 года.