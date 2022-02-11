Москва, 11 февраля 2022, 17:52 — REGNUM Депутат Госдумы Геннадий Зюганов (лидер КПРФ) находится в больнице. Глава пресс-службы КПРФ, депутат Госдумы Александр Ющенко пояснил, что лидер партии пробудет в медучреждении несколько дней.
Комментируя появившуюся информацию о госпитализации Зюганова, Ющенко уточнил:
Депутат подчеркнул, что речь идёт о «временном присутствии в медицинском учреждении с целью исключения рисков, которым каждый человек подвергается».
Он также добавил, что не располагает информацией о заражении лидера партии COVID-19: данных о положительном результате ПЦР-тестирования нет.
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