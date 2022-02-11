Москва, , 17:49 — REGNUM Повышение ключевой ставки Центральным банком (ЦБ) России на 1% до 9,5% продиктовано желанием регулятора обезопасить курс российской валюты на случай полномасштабного военного конфликта в Европе. Об этом 11 февраля корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист Василий Колташов, комментируя соответствующее решение Банка России.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Эксперт отметил, что провокация Украины может привести к вооруженному конфликту с участием России. Это в свою очередь приведет к введению новых санкций в отношении РФ. Повышение же ключевой ставки призвано сгладить негативные последствия для страны в случае развития такой цепи событий.

«Центральный банк принял решение поднять ключевую ставку. Этим он пытается защититься от возможного падения рубля, если военно-пептический кризис в Восточной Европе перерастет в масштабный военный конфликт, и мы получим те самые «адские санкции», про которые говорят США, оценивая ущерб для российской экономики от них в 50 млрд долларов. Это будет удар по рублю, фондовому рынку и Центральный банк пытается подготовить эту ситуацию», — сказал Колташов.

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