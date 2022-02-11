Вашингтон, 11 февраля, 2022, 17:54 — ИА Регнум. Американский актер Джерри Харрис, получивший славу после участия в ТВ-шоу «Cheer», признал свою вину по двум обвинениям, связанным с детской порнографией и сексуальным насилием, сообщает 11 февраля Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Арестованный в сентябре 2020 года актер изначально отказался признавать вину по семи пунктам обвинения, однако 10 февраля он признал вину по двум пунктам в рамках сделки, которая предусматривает снятие остальных обвинений.

Харрис сознался, что платил несовершеннолетнему за фотографии сексуального характера и видео, а также что он отправился из Техаса во Флориду для сексуальной связи с пятнадцатилетним.

Харрис, которому 22 года, был звездой реалити-шоу «Cheer», отслеживающего путь группы чирлидеров из колледжа Наварро в Техасе к победе на национальных соревнованиях.