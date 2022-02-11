Пенза, 11 февраля 2022, 17:50 — REGNUM В министерстве образования Пензенской области установлены неэффективные расходы в размере 227 млн рублей. Об этом 11 февраля сообщил председатель Счетной палаты региона Михаил Макаров.

Председатель Счетной палаты Пензенской области Михаил Макаров
Председатель Счетной палаты Пензенской области Михаил Макаров
Zspo.ru

Ревизоры проверяли эффективность и целевое использование бюджетных средств, выделенных на нацпроект «Образование» в 2019—2020 годах.

«Постоянное внимание мы уделяем сфере образования, потому что на нее приходится практически четверть бюджетных расходов. В министерстве образования установлены неэффективные расходы в более чем 200 млн рублей вследствие длительного срока неиспользования закупленного компьютерного оборудования», — заявил он.

Кроме того, выявлены нарушения при осуществлении госзакупки ноутбуков с техническими характеристиками, несоответствующими условиям контракта на сумму в размере 34 млн рублей, передает «PravdaNews».

В неэффективности использования бюджетных средств отличились и в министерстве промышленности Пензенской области, в министерстве лесного хозяйства и в министерстве физкультуры и спорта.

Всего за 2021 год в регионе провели 25 комплексных контрольных проверок, добавил председатель Счетной палаты. По их результатам составлен 41 акт.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Пензенской области в 2022 году современные многофункциональные устройства и ноутбуки поставят в 40 школ. В 2023 году обновят компьютерное и интерактивное оборудование в 70 образовательных организациях, в 2024 году — в 51 школе.

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