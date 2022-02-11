Пенза, 11 февраля, 2022, 17:50 — ИА Регнум. В министерстве образования Пензенской области установлены неэффективные расходы в размере 227 млн рублей. Об этом 11 февраля сообщил председатель Счетной палаты региона Михаил Макаров.

Zspo.ru Председатель Счетной палаты Пензенской области Михаил Макаров

Ревизоры проверяли эффективность и целевое использование бюджетных средств, выделенных на нацпроект «Образование» в 2019—2020 годах.

«Постоянное внимание мы уделяем сфере образования, потому что на нее приходится практически четверть бюджетных расходов. В министерстве образования установлены неэффективные расходы в более чем 200 млн рублей вследствие длительного срока неиспользования закупленного компьютерного оборудования», — заявил он.

Кроме того, выявлены нарушения при осуществлении госзакупки ноутбуков с техническими характеристиками, несоответствующими условиям контракта на сумму в размере 34 млн рублей, передает «PravdaNews».

В неэффективности использования бюджетных средств отличились и в министерстве промышленности Пензенской области, в министерстве лесного хозяйства и в министерстве физкультуры и спорта.

Всего за 2021 год в регионе провели 25 комплексных контрольных проверок, добавил председатель Счетной палаты. По их результатам составлен 41 акт.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Пензенской области в 2022 году современные многофункциональные устройства и ноутбуки поставят в 40 школ. В 2023 году обновят компьютерное и интерактивное оборудование в 70 образовательных организациях, в 2024 году — в 51 школе.

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