Степанакерт, , 17:45 — REGNUM С 7-го по 10 февраля министр иностранных дел Республики Арцах (Нагорного Карабаха) Давид Бабаян находился с рабочим визитом в Королевстве Бельгии. В рамках визита министр провел встречи с членами Группы дружбы Республики Арцах в Европейском парламенте, которые представляют все политические силы Европарламента. Состоялись также встречи с представителями европейских структур, политических и общественных кругов Бельгии, а также армянской общины и Армянской Апостольской Церкви.

Нагорный Карабах

На встречах были обсуждены вопросы, касающиеся ситуации, сложившейся в регионе, возможными тенденциями, перспективами урегулирования азербайджано-карабахского конфликта, развития Арцаха, различных аспектов армяноненавистнической политики Азербайджана.

Давид Бабаян подчеркнул, что развязанная Азербайджаном, Турцией при участии формирований международных террористов война против Арцаха является вызовом всему цивилизованному миру, что чревато непредсказуемыми последствиями также для Европы и других стран. Министр высоко оценил роль миротворческой миссии Российской Федерации в регионе, назвав ее одним из ключевых компонентов сохранения мира и стабильности.

Давид Бабаян отметил важную роль общеармянских структур в процессе укрепления и углубления отношений Арцаха с Диаспорой, выразив особую признательность Ай Дату и его структурам за многолетнюю последовательную работу.

Министр также встретился со студентами разных вузов и прочитал лекцию. Глава МИД представил историю Арцаха, процесс государственного строительства в республике, основные направления ее внешней политики и хронологию азербайджано-карабахского конфликта, существующие в регионе реалии и возможные тенденции их развития.

От имени властей Республики Арцах Давид Бабаян возложил в Брюсселе венок к памятнику — хачкару, посвященному жертвам Геноцида армян.