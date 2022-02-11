Рязань, 11 февраля, 2022, 17:50 — ИА Регнум. Обвинительное заключение по уголовному делу о хищении миллиарда рублей ООО «Ринвестбанк» в Рязани, повлекшем банкротство кредитной организации, утверждено в Генеральной прокуратуре РФ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 11 февраля в пресс-службе ведомства. Трём топ-менеджерам регионального банка вменяют хищение путём растраты и мошенничество.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

По версии следствия, фактический владелец «Ринвестбанк» Владимир Романов, председатель правления банка Максим Ткачев и президент кредитного учреждения Светлана Позднова в составе организованной группы с иными лицами в 2015—2016 годах похитили со счёта банка свыше одного миллиарда рублей. Финансовая организация выдала заведомо невозвратные кредиты подконтрольным компаниям. После этого банк признали банкротом и отозвали у него лицензию.

Кроме того, владелец «Ринвестбанка» в период с 2004 по 2013 годы под предлогом продажи квартиры в рассрочку одному из граждан завладел принадлежащими ему 14,1 млн рублей. Романов не выполнил взятых на себя обязательств и распорядился имуществом по своему усмотрению, полагает следствие.

Уголовное дело направлено в Советский районный суд Рязани для рассмотрения по существу. Расследование в отношении иных лиц выделено в отдельные материалы.