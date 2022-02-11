Сестрорецк, Санкт-Петербург, 11 февраля, 2022, 17:46 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге проектируют новый лечебно-реабилитационный корпус городской больницы №40 в Сестрорецке (Курортный район). Он будет рассчитан на 480 коек. Об этом 11 февраля сообщили в пресс-службе Смольного.

gov.spb.ru Городская больница №40 в Курортном районе Петербурга

Эту тему обсудили губернатор Петербурга Александр Беглов и главный врач больницы Сергей Щербак во время посещения медучреждения главой города.

Согласно планам, строительство лечебно-реабилитационного корпуса больницы позволит значительно увеличить возможности специализированной медицинской помощи.

«Сейчас продолжается его проектирование», — отметили в городской администрации.

В здании разместят также отделение лучевой диагностики и терапии, операционный блок, консультативно-диагностическое отделение.

«Ввод лечебно-реабилитационного корпуса в эксплуатацию позволит существенно увеличить качество оказания медицинских услуг и доступность специализированной медицинской помощи для всех петербуржцев», — подытожили в Смольном.

Реализация инвестпроекта станет важной составляющей в достижении целей Стратегии социально-экономического развития Санкт‑Петербурга на период до 2035 года по направлению «Развитие человеческого капитала».

Напомним, городская больница №40 в Сестрорецке — многопрофильный стационар оказывающий горожанам экстренную и плановую медицинскую помощь. Кроме того, с начала пандемии здесь лечатся пациенты с COVID-19 — для них развернуто 790 инфекционных коек. Кроме того, стационар обеспечивает работу временного инфекционного госпиталя «Заря» в Репино. В прошлом году там пролечено более 17 тыс. пациентов с легкой и средне-тяжелой формами заболевания.

В основной корпус больницы госпитализируют самых тяжелых пациентов с обширным поражением легких в результате развития COVID-19. За 2021 год здесь приняли 3278 пациентов. Кроме того, ГБ №40 первой в городе начала раннюю реабилитацию пациентов после перенесенной коронавирусной инфекции. Почти за два года пандемии здесь прошли восстановление 1748 пациентов.

Отметим, в настоящий момент также идет проектирование нового корпуса НИИ скорой помощи им. Джанелидзе и филиала инфекционной больницы Боткина в Колпино.