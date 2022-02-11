Вашингтон, 11 февраля, 2022, 18:36 — ИА Регнум. Американский рэпер Future (Нейведиус Деман Уилберн) поделился новым видеоклипом Worst Day. Премьера ролика состоялась на YouTube-канале музыканта 11 февраля.

Скриншот YouTube Future

По сюжету видео, исполнитель попадает на приём к психотерапевту, во время которого повествует о своих многочисленных отношениях с девушками. Примечательно, что ранее артист публиковал трейлер этой работы в интернете.

Ранее стало известно о том, что Future станет исполнительным продюсером новой пластинки Канье Уэста (Йе) под названием Donda 2. Премьера проекта запланирована на 22 февраля 2022 года.